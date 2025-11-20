Пьяная мамаша задушила грудную дочь и спрятала тело в диван. Оно пролежало там две недели

В Санкт-Петербурге развернулась шокирующая история: пьяная мать задушила свою новорождённую дочь, а затем спрятала тело младенца в раскладном диване в квартире, расположенной в Апраксином переулке. Сообщается, что тело пролежало там почти четырнадцать дней.

Как стало известно накануне, трагическую находку совершил отец девочки, который прибыл в жилище. К тому моменту мать уже покинула квартиру, однако правоохранительные органы успели её задержать.

Следственный комитет (СК) немедленно возбудил уголовное дело по статье, касающейся убийства ребенка. Отмечается, что женщина ранее состояла на учёте из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. В связи с этим должностных лиц, ответственных за контроль над этой семьей, также ожидает служебная проверка.

Ранее Life.ru рассказывал, что в челябинской квартире нашли тело девочки, спрятанное в диване с множественными колото-резаными ранениями. Оно пролежало там больше недели. Мать задержали почти сразу. Подозреваемая — 43-летняя мать девочки — была задержана на территории Башкортостана, она не признаёт вину в умышленном убийстве, настаивая на версии о несчастном случае.