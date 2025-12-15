Прямая линия 2025
Регион
15 декабря, 11:12

Охрана школы в Петербурге после атаки заявила, что не может проводить личный досмотр учеников

Обложка © РИА Новости / Александр Лукин

После нападения ученика на преподавателя в школе 191 Санкт-Петербурга сотрудница охраны учебного заведения дала комментарий о мерах безопасности. Она рассказала РИА «Новости», что школа оснащена турникетами и рамкой металлодетектора, однако персонал не имеет полномочий для личного досмотра каждого ребёнка.

«Мы не имеем права обыскивать каждого ребёнка», — пояснила сотрудница.

Тем временем прокуратура Красногвардейского района заявила, что даст правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за организацию охраны в учреждении.

Напомним, инцидент произошёл утром 15 декабря в школе 191. Ученик, пришедший на дополнительные занятия для исправления контрольной работы, был вооружён ножом. В момент, когда преподавательница отвернулась, он нанёс ей удар, после чего ранил себя. Оба были госпитализированы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Отец школьника охарактеризовал своего сына как спокойного и адекватного ребёнка, который увлекается шахматами, шашками и футболом.

