Охрана школы в Петербурге после атаки заявила, что не может проводить личный досмотр учеников

После нападения ученика на преподавателя в школе № 191 Санкт-Петербурга сотрудница охраны учебного заведения дала комментарий о мерах безопасности. Она рассказала РИА «Новости», что школа оснащена турникетами и рамкой металлодетектора, однако персонал не имеет полномочий для личного досмотра каждого ребёнка.