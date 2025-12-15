Порезавший учительницу в Петербурге подросток был гордостью школы

Стали известны новые подробности о нападении школьника на учительницу в Санкт-Петербурге. По данным SHOT, мотивом преступления стали не конфликты, а дополнительные занятия по математике.

Подросток, Артемий, был записан на внеурочное занятие к 29-летней Марии А. его матерью, 52-летней Светланой, которая сама является учителем истории в этой же школе и имеет 20-летний стаж. По имеющейся информации, ученик категорически не желал посещать эти занятия, чтобы исправить неудовлетворительную оценку за контрольную работу.

Сегодня, около 07:10, до начала уроков, Артемий пришёл на оговоренную встречу. Вместо того чтобы приступить к занятиям, он достал кухонный нож, который, по слухам, принёс из дома, и нанес удар в спину преподавательнице. Сразу после этого он нанёс себе ножевые ранения.

Семья нападавшего пользовалась безупречной репутацией. Артемий, по словам одноклассников и учителей, был одарённым учеником, преуспевавшим как в учебе, так и в спорте. Учительница Мария А. также пользовалась уважением учеников и коллег.

На данный момент и ученик, и учительница находятся в больнице. Полиция устанавливает все детали произошедшего, включая то, как подросток смог пронести холодное оружие в школу, минуя систему контроля на входе.