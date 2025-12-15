«Никакой грязи нет»: Отец напавшего на учительницу в Петербурге назвал сына не конфликтным

Отец школьника, который напал на учительницу в Санкт-Петербурге, в беседе с изданием 78.ru охарактеризовал своего сына. По его словам, подросток находит время для увлечений шахматами, шашками и футболом.

«Нет от него никакой грязи. Не склонен ни к оружию, ни к чему подобному», — подчеркнул мужчина.

Предположительно, напавший на учительницу ученик. Фото © Telegram / SHOT

Он также уточнил, что в настоящее время работает в другом регионе и не проживает с сыном уже более года.

