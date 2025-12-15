«Никакой грязи нет»: Отец напавшего на учительницу в Петербурге назвал сына не конфликтным
Отец школьника, который напал на учительницу в Санкт-Петербурге, в беседе с изданием 78.ru охарактеризовал своего сына. По его словам, подросток находит время для увлечений шахматами, шашками и футболом.
«Нет от него никакой грязи. Не склонен ни к оружию, ни к чему подобному», — подчеркнул мужчина.
Предположительно, напавший на учительницу ученик. Фото © Telegram / SHOT
Он также уточнил, что в настоящее время работает в другом регионе и не проживает с сыном уже более года.
Напомним, утром 15 декабря в школе №191 Санкт-Петербурга произошло ЧП: ученик совершил нападение с ножом на учительницу. Также он ранил себя. Выяснилось, что мама записала подростка на внеурочное занятие к 29-летней преподавательнице, чтобы исправить оценку. Но мальчик категорически не хотел идти. В итоге утром 15 декабря он пришёл в школу, достал кухонный нож и нанёс удар в спину учительнице.
