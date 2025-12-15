Прямая линия 2025
15 декабря, 10:41

Рамки в школе, где ученик напал на учительницу, сработали на нож, но охрана парня не остановила

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

В петербургской школе, где девятиклассник сегодня напал на учительницу, были установлены рамки металлодетектора, и они сработали на нож, но парня никто не остановил, пишет Mash. По данным телеграм-канала, охранники не стали проверять его сумку.

При этом администрация потратила около 30 миллионов на безопасность: круглосуточная охрана стоила почти 13 млн в год, ещё 15 миллионов выделили на тревожные кнопки.

Напомним, сегодня в школе №191 Санкт-Петербурга произошло ЧП: ученик совершил нападение с ножом на учительницу. Также он ранил себя. Выяснилось, что мама записала подростка на внеурочное занятие к 29-летней преподавательнице, чтобы исправить оценку. Но мальчик категорически не хотел идти. В итоге утром 15 декабря он пришёл в школу, достал кухонный нож и нанес удар в спину учительнице.

