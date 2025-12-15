Рамки в школе, где ученик напал на учительницу, сработали на нож, но охрана парня не остановила

В петербургской школе, где девятиклассник сегодня напал на учительницу, были установлены рамки металлодетектора, и они сработали на нож, но парня никто не остановил, пишет Mash. По данным телеграм-канала, охранники не стали проверять его сумку.

При этом администрация потратила около 30 миллионов на безопасность: круглосуточная охрана стоила почти 13 млн в год, ещё 15 миллионов выделили на тревожные кнопки.