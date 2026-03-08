Педагог раскрыла «недетские» проблемы детей, которые грубят родителям

Грубость ребёнка — это не диагноз, а сигнал о том, что ему не хватает слов для выражения своих чувств, уверена эксперт в области детского развития Марина Май. По её словам, маленькие дети грубят от бессилия — когда устали, расстроены и не знают, как справиться. Подростки же проверяют границы и отделяются от родителей, что тоже нормально.

При этом важно различать импульсивную вспышку и устойчивое неуважение. Если грубость становится единственным способом общения — это симптом. Часто дети просто копируют стиль общения в семье: постоянные требования, нотации и торопливость формируют ответную реакцию. Кричать в ответ бесполезно — это закрепляет модель поведения.

Твёрдая позиция взрослого снижает агрессию, ведь дети проверяют границы, чтобы найти опору. Если ребёнок внезапно стал резким, стоит обратить внимание на контекст: возможно, за грубостью стоит тревога или проблемы в школе. Парадоксально, но дети грубят чаще тем, чьё мнение для них действительно важно.

«Грубость — это не приговор семье. Это этап. Но если его игнорировать или, наоборот, раздувать до масштаба трагедии, он может закрепиться. Граница нормы проходит там, где взрослый остаётся взрослым: спокойным, уверенным и уважающим себя и ребёнка», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Тем временем Минпросвещения России готовит методические рекомендации по воспитанию детей для родителей дошкольников. Работа ведётся на федеральном уровне.