«Я получал — обычное дело»: Life.ru узнал у депутатов ГД, как их наказывали в детстве

Депутаты предпочитают воспитывать собственных детей без ремня и подзатыльников, но признаются, что в их детстве бывало всякое. Журналист Life.ru поговорил с избранниками народа о допустимых и не очень методах воспитания.

Так, депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гусев рассказал, что в детстве получал не только ремня, но и подзатыльники. Сам придерживается других правил в отношении своих детей, Гусев считает, что с несовершеннолетними нужно постоянно разговаривать и объяснять — это более эффективно. По его мнению, относиться к ребёнку следует как ко взрослому.

Дмитрий Гусев рассказал Life.ru, как получал от родителей. Видео © Life.ru

Я получал — это обычное дело. В детстве, если набедокурил, все получали ремня в своё время, но я своих детей никогда ремнём не бью. Я занимался спортом и был в спортивном классе, 5 раз в неделю по три тренировки. И так было 7–8 лет. И я хочу сказать, что палочная дисциплина — это жёсткая дисциплина. И там если ты напортачил, то тренер мог отсыпать подзатыльник. Дмитрий Гусев Депутат «Справедливой России»

А вот у Андрея Лугового даже дневник не проверяли, так как учился будущий депутат ЛДПР на круглые пятёрки. В семье царила атмосфера, когда воспитывалась ответственность с самых ранних лет. Парламентарий негативно относится к подзатыльникам и шлепкам. По его мнению, такой подход по отношению к воспитанию детей не имеет смысла. Луговой не помнит ни одного раза, когда родители позволили бы себе его ударить.

«Меня в жизни не наказывали родители. У меня отец военный был офицером, а мама была учительницей по географии. Я учился на круглые пятёрки, у меня в жизни не проверяли дневник. Меня никто сильно в этом не воспитывал. Видимо, в семье была такая атмосфера, которая вырабатывала у меня ответственность. Такую же атмосферу мы вырабатываем сейчас со своими детьми, которые школьники», — поделился парламентарий.

Андрей Луговой рассказал Life.ru, что его родители не наказывали. Видео © Life.ru

По словам Лугового, сейчас он детям не запрещает гаджеты, считая их необходимыми для социализации. Однако время использования телефонов строго ограничено. При этом, как уверяет депутат, дети не клянчат все эти новомодные устройства в будние дни и пользуются ими исключительно в выходные. Поэтому конфликтов в семье нет, родители смогли наладить доверительные отношения с детьми.

Депутат от КПРФ Анастасия Удальцова признаётся, что могла на сыновей и прикрикнуть, но делала это крайне редко. По её убеждению, ребёнок — это личность и воспитывать нужно только обстоятельными разговорами. Она добавила, что если у её детей возникал конфликт между собой, то она не занимала ничью сторону. Например, могла отобрать игрушку, за которую разгорелся спор, и убрать её подальше, это заставляло детей утихомириться и за 10 минут найти возможность помириться, чтобы мама вернула им вещь. Саму Удальцову в детстве почти не наказывали. Единственное, она запомнила, как отец отбирал книги, чтобы у неё с братом не портилось зрение.

Анастасия Удальцова — ребёнка лучше воспитывать обстоятельными разговорами. Видео © Life.ru

Мы с братом в детстве очень много читали, и у меня папа отнимал книги. И у брата тоже. Мы даже читали с фонариком под одеялом. Надо объяснять детям, не отбирать. У меня был период, когда мои дети подсели на планшеты, месяца три-четыре я потратила. Сейчас они могут поиграть, но это очень редко. Довольно быстро это прошло. Но я не забирала ничего. Анастасия Удальцова Депутат от КПРФ

Удальцова вспоминает, как удавалось избежать наказания в детстве. Они с братом никогда друг друга не сдавали, в итоге отец не добивался результата путём «разговоров» и заявлял: «Что вы молчите как партизаны, идите с глаз моих!» На этом всё заканчивалось, и мы сами делали выводы о своих проступках, смеётся Удальцова.

Депутат из Санкт-Петербурга («Единая Россия») Виталий Милонов, считает, что подзатыльник — это физиологически неправильно, а вот шлёпнуть по попе может быть допустимым наказанием. По его словам, родителей в детстве он видел редко из-за их постоянной занятости, поэтому и наказаний особо ему никто не выписывал. Милонов признался, что отчасти был воспитан улицей и рок-клубом.

Виталий Милонов назвал шлепок по попе допустимым наказанием. Видео © Life.ru

Папа военный, работал за границей, и я его видел очень редко. И мама была завучем, и её тоже видел очень редко. Меня воспитывали детский сад, школа, улица, ленинградский Невский проспект и рок-клуб. Рос я хорошо. Детей тоже пытаюсь воспитать самостоятельными людьми. Сейчас вот каникулы, потому ходят со мной, оставлять не с кем. Виталий Милонов Депутат «Единой России»

Своих детей Милонов по попе не шлёпает, но считает, что «ситуации бывают разные» и уж лучше «поджопник», чем подзатыльник. Ведь в последнем случае пострадать может самое ценное — голова ребёнка, с улыбкой пояснил депутат.

Ранее детский психолог Дарья Сальникова рассказала, что компьютерные игры — инструмент досуга, но они не должны становиться для ребёнка наградой. Чем более запретными вы их делаете, тем привлекательнее они выглядят в глазах детей. Установите понятное правило: 30–40 минут в день — и ребёнок будет знать границы.