Психолог дала советы, как «вытащить» ребёнка из компьютера в реальный мир

Компьютерные игры — инструмент досуга, но они не должны становиться для ребёнка наградой. Чем более запретным вы их делаете, тем привлекательнее они выглядят в глазах детей. Установите понятное правило: 30–40 минут в день — и ребёнок будет знать границы. Об этом заявила Пятому каналу детский психолог Дарья Сальникова.

Игромания у детей. Видео © Пятый канал

Если малышу ещё нет пяти лет, разрешайте только проверенные развивающие приложения. Для старших важно не молчать: интересуйтесь, во что он играет, задавайте вопросы — это снижает дистанцию и даёт вам контроль, отметила эксперт.

Не заменяйте общение устройствами. Чаще предлагайте сыграть вместе или просто понаблюдать, чтобы игра не стала способом «откупиться» от ребёнка, когда вам нужно заниматься делами.

«Жёсткое ограничение от компьютерных игр точно помогает ребёнку, точно не помогает нервной системе родителей, но к этому нужно быть готовым», — предупредила психолог.

И главное — не игнорируйте тревожные признаки: апатию, резкие перепады настроения, раздражительность — игромания может быть серьёзной проблемой, требующей внимания взрослых, заключила она.

Ранее эксперт рассказала, по каким признакам можно распознать игроманию у своего ребёнка. По её словам, такие дети совершенно теряют контроль над временем, а главным приоритетом для них постепенно становится именно игра.