К калининградскому школьнику пришла полиция из-за видео расстрела людей в игре

Правоохранительные органы Калининградской области инициировали служебную проверку в отношении местного школьника, разместившего в социальных сетях видеозапись с расстрелом людей в компьютерной игре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Он (школьник — Прим. Life.ru) выложил видео игры, как там бегают и расстреливают людей, и восторгался этим видео. По материалу проводится проверка», — уточнили в полицейском главке.

В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудники полиции наткнулись на этот ролик на личной странице подростка в соцсетях. Личность школьника была установлена, после чего с ним провели беседу силовики и передали для работы специалистам медицинской службы. В ведомстве уточнили, что по данному факту проводится комплексная проверка для оценки потенциальных рисков и необходимости профилактических мер.

Ранее сообщалось, что в калининградском парке на улице Дмитрия Донского двое подростков получили тяжёлые травмы в результате взрыва газового баллона. 14-летний и 16-летний школьники нашли там ящик и попытались его поджечь, что вызвало детонацию находящегося внутри газового баллона. В результате у младшего подростка зафиксированы ожоги 70% тела, у старшего — повреждения половины кожного покрова. Оба пострадавших госпитализированы, а правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия, включая принадлежность ящика и причины его нахождения в общественном месте.