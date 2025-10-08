Валдайский форум
Геймеры впервые впали в групповой психоз из-за онлайн-теории о слежке ИИ

Обложка © Kandinsky / Life.ru

В Индии зафиксирован первый случай индуцированного бредового расстройства, возникшего исключительно в результате онлайн-общения. Жертвами стали трое геймеров, сообщает журнал Consortium Psychiatricum.

Исследователи из многопрофильных больниц Apollo впервые описали психическое заболевание, развившееся у трёх геймеров, общавшихся только в виртуальном пространстве. По данным экспертов, 30-летний игрок убедил двух своих знакомых по игре, что за ними ведётся слежка с помощью искусственного интеллекта. Впоследствии все трое стали пациентами психиатров.

Мужчины начали испытывать сильную тревогу и были абсолютно уверены в существовании неких внешних организаций, которые анализируют их поведение в интернете. Специалисты установили, что симптомы расстройства распространились между участниками игры исключительно через виртуальное взаимодействие. Всем трём пациентам было назначено лечение антипсихотическими препаратами, а также рекомендовано соблюдать правила цифровой гигиены. Спустя три месяца терапии их состояние значительно улучшилось.

Учёные полагают, что данный случай доказывает: цифровые платформы даже без личного контакта способны стать каналом для передачи бредовых идей и влиять на психическое здоровье людей. Этот инцидент, по мнению экспертов, ставит под сомнение общепризнанные модели возникновения индуцированных бредовых расстройств.

«Информация об онлайн-общении пациента и его сотоварищах в цифровой среде может быть столь же важной, как данные семейного и профессионального анамнеза», — заключил автор исследования, консультирующий психиатр Многопрофильных больниц Apollo Банерджи Дебанджан.

Life.ru узнал после жуткого убийства девочки парнем из онлайн-игры, как ИИ меняет психику детей
Ранее Life.ru сообщал, что отца на Урале осудили за превышение самообороны, повлёкшее смерть его взрослого сына. Причиной конфликта послужило то, что ночью 29-летний сын шумел из-за компьютерной игры, не давая родителям отдыхать. После замечания отца между ними завязалась драка, в ходе которой сын набросился на родителя.

