«Зависимые отрицают проблему»: Названы признаки подростка-игромана

Из-за игромании подросток теряет контроль над временем, постепенно игра становится для него единственным приоритетом. Поэтому для родителей очень важно вовремя распознать зависимость у своего наследника, чтобы исправить ситуацию. Какие признаки указывают на проблему, рассказала руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

Так, по её словам, игроман проводит за компьютером, приставкой или смартфоном всё больше и больше времени. Если родители фиксируют это, значит должны ограничить количество часов для игр, чтобы подросток не потерял контроль над временем. Второй признак — потеря интереса к развлечениям и хобби, которые раньше увлекали ребёнка, потому что всё свободное время человек с зависимостью тратит на эту самую зависимость.

На поздних стадиях игроман теряет контроль над своими эмоциями, предупредила эксперт, поэтому подросток может начать проявлять агрессию к родителям, если они ему что-то запрещают. Проявляются и физическим симптомы, в том числе проблемы с аппетитом и сном, снижение зрения, головные боли и ухудшение состояния из-за малоподвижного образа жизни. Потом у ребёнка начинаются проблемы с учёбой и со сверстниками.