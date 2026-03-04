Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 07:53

Обесценивали и игнорировали ребёнка? Получите бунтующего подростка!

Родителей призвали заниматься воспитанием детей до наступления подросткового возраста

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Вспыльчивость подростков объясняется сочетанием физиологических и социальных факторов, уверена психолог Лилия Шувалова. По её словам, главную роль играют гормональная перестройка и незрелость лобных долей мозга, отвечающих за контроль эмоций. Темперамент также влияет на тип реакции.

«Я получал — обычное дело»: Life.ru узнал у депутатов ГД, как их наказывали в детстве
«Я получал — обычное дело»: Life.ru узнал у депутатов ГД, как их наказывали в детстве

Однако списывать всё на физиологию нельзя. Если в детстве ребёнка обесценивали, игнорировали его попытки проявить себя, в подростковом возрасте он будет отстаивать своё «я» через бунт, агрессию и вспыльчивость. Это способ доказать значимость, особенно при отсутствии надёжного типа привязанности.

Профилактика начинается задолго до пубертата. При надёжной привязанности подростку не нужно привлекать внимание деструктивным поведением. Поэтому важно заниматься воспитанием личности в младшем возрасте, а не валить всё на гормоны, подчеркнула эксперт в беседе с RuNews24.ru.

Не мать, а отец влияет на здоровье ребёнка: Исследование показало неожиданный фактор риска
Не мать, а отец влияет на здоровье ребёнка: Исследование показало неожиданный фактор риска

Тем временем Минпросвещения России готовит методические рекомендации по воспитанию детей для родителей дошкольников. Работа ведётся на федеральном уровне.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar