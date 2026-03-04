Обесценивали и игнорировали ребёнка? Получите бунтующего подростка!

Вспыльчивость подростков объясняется сочетанием физиологических и социальных факторов, уверена психолог Лилия Шувалова. По её словам, главную роль играют гормональная перестройка и незрелость лобных долей мозга, отвечающих за контроль эмоций. Темперамент также влияет на тип реакции.

Однако списывать всё на физиологию нельзя. Если в детстве ребёнка обесценивали, игнорировали его попытки проявить себя, в подростковом возрасте он будет отстаивать своё «я» через бунт, агрессию и вспыльчивость. Это способ доказать значимость, особенно при отсутствии надёжного типа привязанности.

Профилактика начинается задолго до пубертата. При надёжной привязанности подростку не нужно привлекать внимание деструктивным поведением. Поэтому важно заниматься воспитанием личности в младшем возрасте, а не валить всё на гормоны, подчеркнула эксперт в беседе с RuNews24.ru.

Тем временем Минпросвещения России готовит методические рекомендации по воспитанию детей для родителей дошкольников. Работа ведётся на федеральном уровне.