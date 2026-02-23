Минпросвещения готовит для родителей пособие по воспитанию дошкольников

Минпросвещения России подготовит методические рекомендации по воспитанию детей для родителей дошкольников. Работа ведётся на федеральном уровне. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет РИА «Новости».

Министр пояснил, что цель инициативы — укрепить партнёрство между семьёй и детским садом. Новые материалы должны помочь родителям лучше понимать особенности развития ребёнка.

«Семья и детский сад — партнёры. Для развития взаимодействия мы готовим просветительские материалы, которые помогут родителям лучше понимать возрастные особенности детей и то, как их учитывать в семейном воспитании», — сказал он.

Также министерство планирует запустить единый цифровой ресурс для воспитателей и родителей. На нём разместят полезные методические материалы.

Ранее сообщалось об изменениях в школьной программе по обществознанию. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что с 1 сентября 2026 года этот предмет будут изучать только ученики 9–11-х классов. Соответственно, его исключат из программы восьмого класса. Переход на новые учебные планы планируют осуществлять поэтапно в течение двух лет.