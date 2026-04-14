Семья Артёма Чекалина увидела надежду на пересмотр его приговора

Родственники блогера Артёма Чекалина не согласны с вынесенным ему приговором и рассчитывают на его отмену в вышестоящей инстанции. Публичную позицию семьи озвучила Анна Чекалина — супруга родного брата осуждённого.

«Артём не совершал вменяемого преступления. Верим всем сердцем, что в апелляции приговор будет пересмотрен», — написала женщина в своём блоге и поблагодарила подписчиков и всех неравнодушных за оказанную поддержку.