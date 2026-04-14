Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 10:16

Семья Артёма Чекалина увидела надежду на пересмотр его приговора

Артём Чекалин. Фото © Life.ru

Родственники блогера Артёма Чекалина не согласны с вынесенным ему приговором и рассчитывают на его отмену в вышестоящей инстанции. Публичную позицию семьи озвучила Анна Чекалина — супруга родного брата осуждённого.

«Артём не совершал вменяемого преступления. Верим всем сердцем, что в апелляции приговор будет пересмотрен», — написала женщина в своём блоге и поблагодарила подписчиков и всех неравнодушных за оказанную поддержку.

Адвокат Жорин ответил, сколько нужно отсидеть Чекалину до подачи прошения об УДО
Адвокат Жорин ответил, сколько нужно отсидеть Чекалину до подачи прошения об УДО

Напомним, 13 апреля Артёма Чекалина приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194,5 миллиона рублей. Его признали виновным в незаконных валютных операциях. По версии следствия, вместе с Валерией Чекалиной (Лерчек) и Романом Вишняком он вывел за границу больше 250 миллионов рублей по поддельным документам. Сам Чекалин вину не признал и просил условный срок. Екатерина Гордон сочла произошедшее «живодёрством» и заявила, что блогер просто перешёл кому-то дорогу.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar