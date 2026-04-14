Семья Артёма Чекалина увидела надежду на пересмотр его приговора
Артём Чекалин. Фото © Life.ru
Родственники блогера Артёма Чекалина не согласны с вынесенным ему приговором и рассчитывают на его отмену в вышестоящей инстанции. Публичную позицию семьи озвучила Анна Чекалина — супруга родного брата осуждённого.
«Артём не совершал вменяемого преступления. Верим всем сердцем, что в апелляции приговор будет пересмотрен», — написала женщина в своём блоге и поблагодарила подписчиков и всех неравнодушных за оказанную поддержку.
Напомним, 13 апреля Артёма Чекалина приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194,5 миллиона рублей. Его признали виновным в незаконных валютных операциях. По версии следствия, вместе с Валерией Чекалиной (Лерчек) и Романом Вишняком он вывел за границу больше 250 миллионов рублей по поддельным документам. Сам Чекалин вину не признал и просил условный срок. Екатерина Гордон сочла произошедшее «живодёрством» и заявила, что блогер просто перешёл кому-то дорогу.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.