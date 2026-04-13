Адвокат Жорин ответил, сколько нужно отсидеть Чекалину до подачи прошения об УДО

Ситуация с приговором блогеру Артёму Чекалину вызвала вопросы о том, когда он сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Здесь важно учитывать не только срок наказания, но и зачёт времени, проведённого под домашним арестом. Ситуацию в беседе с Life.ru прояснил адвокат Сергей Жорин.

13 апреля 2026 года был вынесен приговор, по которому дали 7 лет колонии общего режима (по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Домашний арест ему избрали 4 октября 2024 года, напомнил наш собеседник. Ориентир для УДО здесь — не менее половины срока, потому что это тяжкое преступление. Домашний арест засчитывается по правилу 2 дня домашнего ареста = 1 день лишения свободы.

«Расчёт такой: С 04.10.2024 по 13.04.2026 прошло примерно 556 дней домашнего ареста. В зачёт лишения свободы это даёт примерно 278 дней, то есть около 9 месяцев 4 дней. Получается, из 7 лет мы убираем 9 месяцев и 4 дня, что равно тому, что, если УДО не будет, он сможет выйти через 6 с лишним лет. Половина от 7 лет — это 3 года 6 месяцев. Через столько по времени он сможет подать на УДО», — добавил юрист.

Если считать от даты приговора, 13.04.2026, и исходить из того, что весь этот домашний арест зачтут, то на УДО Чекалин сможет подать ориентировочно с 8 января 2029 года. Однако это предварительный расчёт, а точная дата зависит от того, как именно в приговоре и потом в справке учреждения посчитают зачёт, а также не оставят ли блогеру домашний арест ещё на период до вступления приговора в силу. Если это произойдёт, то этот период тоже продолжит идти в зачёт по формуле 2 к 1.

Если супруга Чекалина умрёт и у него останутся дети до 14 лет, он может просить суд об отсрочке отбывания наказания как мужчина – единственный родитель по ст. 82 УК РФ. Верховный суд прямо разъяснил, что единственным родителем мужчина считается, в частности, если мать ребёнка умерла, отметил Жорин.

Механизм здесь такой: Чекалина не «сразу освободят», а можно ставить вопрос о неотбытой части наказания — чтобы её исполнение отсрочили в интересах детей. Дальше, при соблюдении условий отсрочки, суд впоследствии может либо освободить от оставшейся части наказания, либо заменить её более мягким наказанием. Это уже отдельная судебная процедура. Сергей Жорин Адвокат

Блогеров Валерию (Лерчек) и Артёма Чекалиных обвинили в незаконном переводе за границу свыше 250 млн рублей с использованием поддельных документов. В марте суд приостановил рассмотрение дела в отношении Лерчек из-за диагностированного у неё рака желудка, тогда как разбирательство по делу Артёма продолжилось. 13 апреля Гагаринский суд Москвы признал Чекалина виновным в незаконных валютных операциях и приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо того, ему назначен штраф в размере 194,5 млн рублей.