Адвокат Жорин ответил, сколько нужно отсидеть Чекалину до подачи прошения об УДО
Обложка © Life.ru
Ситуация с приговором блогеру Артёму Чекалину вызвала вопросы о том, когда он сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Здесь важно учитывать не только срок наказания, но и зачёт времени, проведённого под домашним арестом. Ситуацию в беседе с Life.ru прояснил адвокат Сергей Жорин.
13 апреля 2026 года был вынесен приговор, по которому дали 7 лет колонии общего режима (по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Домашний арест ему избрали 4 октября 2024 года, напомнил наш собеседник. Ориентир для УДО здесь — не менее половины срока, потому что это тяжкое преступление. Домашний арест засчитывается по правилу 2 дня домашнего ареста = 1 день лишения свободы.
«Расчёт такой: С 04.10.2024 по 13.04.2026 прошло примерно 556 дней домашнего ареста. В зачёт лишения свободы это даёт примерно 278 дней, то есть около 9 месяцев 4 дней. Получается, из 7 лет мы убираем 9 месяцев и 4 дня, что равно тому, что, если УДО не будет, он сможет выйти через 6 с лишним лет. Половина от 7 лет — это 3 года 6 месяцев. Через столько по времени он сможет подать на УДО», — добавил юрист.
Если считать от даты приговора, 13.04.2026, и исходить из того, что весь этот домашний арест зачтут, то на УДО Чекалин сможет подать ориентировочно с 8 января 2029 года. Однако это предварительный расчёт, а точная дата зависит от того, как именно в приговоре и потом в справке учреждения посчитают зачёт, а также не оставят ли блогеру домашний арест ещё на период до вступления приговора в силу. Если это произойдёт, то этот период тоже продолжит идти в зачёт по формуле 2 к 1.
Если супруга Чекалина умрёт и у него останутся дети до 14 лет, он может просить суд об отсрочке отбывания наказания как мужчина – единственный родитель по ст. 82 УК РФ. Верховный суд прямо разъяснил, что единственным родителем мужчина считается, в частности, если мать ребёнка умерла, отметил Жорин.
Механизм здесь такой: Чекалина не «сразу освободят», а можно ставить вопрос о неотбытой части наказания — чтобы её исполнение отсрочили в интересах детей. Дальше, при соблюдении условий отсрочки, суд впоследствии может либо освободить от оставшейся части наказания, либо заменить её более мягким наказанием. Это уже отдельная судебная процедура.
Блогеров Валерию (Лерчек) и Артёма Чекалиных обвинили в незаконном переводе за границу свыше 250 млн рублей с использованием поддельных документов. В марте суд приостановил рассмотрение дела в отношении Лерчек из-за диагностированного у неё рака желудка, тогда как разбирательство по делу Артёма продолжилось. 13 апреля Гагаринский суд Москвы признал Чекалина виновным в незаконных валютных операциях и приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо того, ему назначен штраф в размере 194,5 млн рублей.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.