«Преступления не было»: Артём Чекалин будет обжаловать приговор в 7 лет колонии

Приговор, вынесенный блогеру Артёму Чекалину, является несправедливым, поскольку заявленного преступления он не совершал. Об этом заявил в беседе с Life.ru его адвокат Сергей Гуров.

«Вы стали свидетелями осуждения человека, который это преступление не совершал», — заявил адвокат.

По его словам, сторона защиты изначально исходила из позиции о том, что Чекалин невиновен. Блогер признал вину по части уклонения от уплаты налогов, осознал содеянное и исправил ошибку, выплатив все задолженности, пени и штрафы государству.

«По всей видимости, не только государство считает, что ему должен Артём. В результате имеем то, что мы имеем. Речь идёт не об уплате налогов, а именно о валютном составе, которого, как убеждена защитная сторона, в его действиях нет», — добавил Гуров.

Защитная сторона считает приговор необоснованным и собирается его обжаловать, заключил юрист.

Ранее сообщалось, что блогеров Валерию (Лерчек) и Артёма Чекалиных обвинили в незаконном выводе за рубеж более 250 млн рублей с использованием фиктивных документов. В марте суд приостановил разбирательство по делу Лерчек из-за выявленного у неё рака желудка, тогда как процесс в отношении Артёма продолжился. 13 апреля Гагаринский суд Москвы признал Чекалина виновным в проведении незаконных валютных операций и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 194,5 млн рублей.