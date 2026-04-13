13 апреля, 13:07

Артёма Чекалина взяли под стражу прямо в зале суда в Москве после приговора

Обложка © Life.ru

Блогер Артём Чекалин, которого сегодня приговорили к тюремному сроку за незаконные денежные махинации, был взят под стражу прямо в зале Гагаринского суда Москвы. Информацией делится корреспондент Life.ru, следивший за судебным слушанием.

Чекалина взяли под стражу прямо в суде. Видео © Life.ru

Чекалин на видео выглядит довольно подавленным. Давать комментарии журналистам не стал. Ближайшие семь лет он проведёт в колонии. Адвокаты пока не комментировали приговор и шансы его обжаловать.

Напомним, блогеров Валерию (Лерчек) и Артёма Чекалиных обвинили в выводе более 250 миллионов рублей за границу с помощью поддельных документов. В марте этого года суд остановил рассмотрение дела против Лерчек из-за обнаруженного у неё рака желудка. Разбирательство в отношении Артёма продолжилось. Сегодня, 13 апреля, Гагаринский суд Москвы приговорил его к 7 годам колонии общего режима за проведение незаконных валютных операций. Чекалин также должен будет выплатить штраф в 194,5 млн рублей.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
