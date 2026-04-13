13 апреля, 09:26

«Дети плакали»: Артём Чекалин рассказал о прощании с семьёй перед вынесением приговора

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Сегодня, 13 апреля, суд должен вынести приговор блогеру Артёму Чекалину. Он встретился с журналистами перед заседанием и поделился тяжёлыми переживаниями, связанными с возможным исходом дела.

Чекалин сообщил, что в выходные попрощался с детьми и признался им, что, возможно, не вернётся домой. Дети восприняли информацию эмоционально и расплакались.

«Иду сегодня с тяжёлым сердцем, потому что в выходные пришлось сказать детям, что возможно я сегодня не вернусь домой. Были детские слёзы, детское разочарование и им итак тяжело, что мама у них болеет, непонятно, что будет», — сказал блогер в беседе с журналистами.

При этом Чекалин заявил, что идёт на заседание с чистой совестью, потому что знает, что во всех преступлениях, в которых его обвиняют — он не виноват. Все подробности обвинения и возможный срок наказания станут известны после провозглашения приговора.

Экс-супруг Лерчек попросил суд назначить ему условный срок

Ранее блогер Лерчек попросила суд о милосердии к бывшему мужу Артёму Чекалину, обвиняемому в незаконных валютных операциях. Адвокаты передали письмо судье Екатерине Кузьминой. Чекалина подчеркнула, что все налоги уже выплачены.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

