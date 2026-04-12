Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 02:25

Лерчек попросила суд проявить милосердие к её бывшему мужу

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) обратилась в суд с просьбой проявить милосердие к бывшему мужу Артёму Чекалину, который обвиняется в проведении незаконных валютных операций. Об этом пишет РИА «Новости».

Чекалина через адвокатов передала письмо судье Екатерине Кузьминой в поддержку экс-мужа. В тексте она также отметила, что все требуемые налоги уже были оплачены.

Против блогеров Валерии (Лерчек) и Артёма Чекалиных расследуется уголовное дело. Их обвиняют в выводе более 250 миллионов рублей за границу с помощью поддельных документов (по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). В марте суд остановил рассмотрение дела против Лерчек из-за её тяжёлого состояния. У неё обнаружили рак желудка IV стадии с метастазами.

Развод помешал Лерчек и её бывшему мужу заплатить налоги вовремя
Развод помешал Лерчек и её бывшему мужу заплатить налоги вовремя

Напомним, гособвинение запросило наказание для Артёма Чекалина в виде 7,5 года колонии и штрафа в размере до 200 миллионов рублей. Гагаринский суд Москвы огласит приговор 13 апреля в 12:30 по московскому времени. Защита Чекалина призвала суд оправдать его, сам обвиняемый попросил назначить ему условный срок в случае обвинительного приговора.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar