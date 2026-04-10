Приговор по делу бывшего супруга Лерчек огласят 13 апреля

Гагаринский суд Москвы назначил дату оглашения приговора Артёму Чекалину, бывшеиу супругу блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек). Решение будет объявлено 13 апреля в 12:30 по московскому времени. Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на неназванного участника процесса.

Чекалину инкриминируют совершение незаконных валютных операций на сумму свыше 250 миллионов рублей. По версии следствия, эти средства были получены от продажи фитнес-марафонов, которые организовывала блогер.

На предыдущих заседаниях государственное обвинение попросило суд назначить Чекалину наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также дополнительный штраф в размере почти 200 миллионов рублей. Защита подсудимого настаивала на полном оправдании. Сам Чекалин отказался от участия в прениях сторон. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье УК РФ (ч. 1 ст. 193.1) достигает 10 лет лишения свободы.