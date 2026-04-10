Школа, бассейн и прогулки в парике: Как проходят будни тяжелобольной Лерчек

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, старается держаться во время лечения и не выпадать из обычной жизни. Об этом «Известиям» рассказал её бывший муж Артем Чекалин.

По его словам, блогер чувствует себя тяжело, но всё же пытается сохранять привычный ритм. Чекалин сообщил, что Валерия ходит на плавание и гуляет в парке.

«В последний раз мне сказали, что она побрилась налысо, тяжело себя чувствует. У нее большой план лечения: химиотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия. Но подруги ее говорят, что она старается бодро держаться», — сказал он.

По словам экс-супруга, в перерывах между процедурами Валерия проводит время с детьми. Она старается выбраться с ними в кафе, погулять и отвести их в школу.

«Человек старается жить», — подчеркнул Чекалин.