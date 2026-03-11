У Лерчек диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами

В Сети обсуждают шокирующую новость о здоровье Валерии Чекалиной. О тяжёлом заболевании интернет-звезды первым рассказал её возлюбленный Луис Сквиччиарини, от которого знаменитость недавно родила ребенка. Подробности состояния молодой мамы озвучила её близкая приятельница Алина Акилова. Она подтвердила, что у девушки обнаружили онкологию на последней стадии.

«Рак 4 стадии с метастазами. Она только родила маленького и тут такое. Три дня я читаю статьи, спрашиваю у друзей есть ли шанс? Шанс есть всегда! Сейчас ей надо взять себя в руки и бороться. И ей никто не должен мешать в этом…» — поделилась Акилова в своих соцсетях.

Подруга Лерчек рассказала своим подписчикам о её страшном диагнозе. Фото © Telegram / ALINA AKILOVA

По словам подруги, Валерия испытывает сильные мучения. Сейчас она вынуждена принимать серьёзные обезболивающие препараты, чтобы хоть немного облегчить страдания. Окружение блогера ищет пути спасения. Сейчас идут активные переговоры со специалистами из Китая. Как утверждает Алина, продолжение терапии в зарубежной клинике — это необходимость. Пока официальных заявлений от самой Чекалиной не поступало.

Напомним, 26 февраля Лерчек родила четвёртого ребёнка — врачи сделали ей экстренное кесарево сечение. Сразу после родов блогерша оказалась в реанимации онкоцентра. Тогда сообщалось, что у неё обнаружили рак лёгких и позвоночника с разрушением позвонков. Жених знаменитости Луис Сквиччиарини утверждает, что год назад адвокаты пытались пробить ей обследование, но безуспешно, и это, возможно, ухудшило прогноз.