У Лерчек нашли рак – метастазы дошли до лёгких

У блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) нашли злокачественные образования в лёгких и позвоночнике. Об этом в соцсетях сообщил её жених Луис Сквиччиарини. По его словам, несколько позвонков уже начали разрушаться, врачи провели операцию.

«Мы получили результат — найдены злокачественные клетки. Мы перепроверили его ещё раз — результат подтвердился. Все эти недели мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака. Так же была проведена операция на позвоночнике — так как несколько позвонков уже начали разрушаться. А в лёгких найдены метастазы», — пишет он.

Он также заявил, что адвокаты пытались добиться обследования для блогера ещё год назад, но получали отказы, что, по его мнению, усугубило ситуацию. Новорождённый сын Чекалиной полностью здоров, уточнил Сквиччиарини.