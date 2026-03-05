Возлюбленный попавшей в онкореанимацию Лерчек призвал молиться за неё

Аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, новый возлюбленный блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), призвал поклонников молиться за её здоровье. В своём блоге он сообщил, что пока не готов раскрывать подробности.

Сквиччиарини поблагодарил Бога за благополучный исход родов, но признал, что здоровье Валерии пока остаётся под вопросом. Он попросил поклонников с пониманием отнестись к тому, что пара не готова раскрывать подробности, и просто молиться за них.

«Я благодарю Бога за то, что всё закончилось благополучно. К сожалению, здоровье Валерии пока под вопросом. Прошу нас понять, но подробности мы пока не готовы раскрывать. Просто прошу вас молиться за нас», — написал Сквиччиарини.

Напомним, что на днях Лерчек провели экстренное кесарево сечение и на свет появился её четвёртый ребёнок. Однако сразу после выписки из роддома блогера госпитализировали в реанимацию онкологического отделения. При этом отмечается, что новорождённый сын остался дома. Подробностей о состоянии Лерчек на данный момент не поступало.