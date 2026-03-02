«Океан эмоций»: Возлюбленный Лерчек впервые показал фото с экстренного кесарева

Танцор и хореограф Луис Сквиччиарини, возлюбленный блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), 2 марта опубликовал в личном блоге фотографии с родов. По его словам, они приехали на плановое УЗИ, но уже через 15 минут оказались в операционной — блогеру провели экстренное кесарево сечение.







«Словами не передать тот океан эмоций, который я пережил в этот день. Но в тот момент, когда я услышал первый крик сына, этот океан успокоился — и моё сердце наполнилось счастьем. Я бесконечно благодарен своей удивительной женщине за её безграничную любовь и невероятную силу, которую она в себе держит!» — подписал снимки Сквиччиарини.

Напомним, находящаяся под следствием блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) родила сына. Четвёртая беременность проходила тяжело. Ранее Чекалину госпитализировали из-за угрозы выкидыша. Отец ребёнка ранее говорил, что может понадобиться операция, — позже стало известно, что её провели. Параллельно идёт расследование о незаконном выводе средств. Лерчек вину не признаёт и говорит, что обвинения ей непонятны. По её словам, она не получала деньги за марафоны, а только делала контент, а всеми финансами занимался бывший муж Артём Чекалин.