Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 10:49

«Океан эмоций»: Возлюбленный Лерчек впервые показал фото с экстренного кесарева

Возлюбленный Лерчек показал фото с эсктренных родов блогерши

Возлюбленный Лерчек опубликовал фото с её родов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @im__lu_

Возлюбленный Лерчек опубликовал фото с её родов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @im__lu_

Танцор и хореограф Луис Сквиччиарини, возлюбленный блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), 2 марта опубликовал в личном блоге фотографии с родов. По его словам, они приехали на плановое УЗИ, но уже через 15 минут оказались в операционной — блогеру провели экстренное кесарево сечение.

  • Возлюбленный Лерчек опубликовал фото с её родов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @im__lu_
    Возлюбленный Лерчек опубликовал фото с её родов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @im__lu_
  • Возлюбленный Лерчек опубликовал фото с её родов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @im__lu_
    Возлюбленный Лерчек опубликовал фото с её родов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @im__lu_
  • Возлюбленный Лерчек опубликовал фото с её родов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @im__lu_
    Возлюбленный Лерчек опубликовал фото с её родов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @im__lu_

Возлюбленный Лерчек опубликовал фото с её родов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @im__lu_

1 / 3

«Словами не передать тот океан эмоций, который я пережил в этот день. Но в тот момент, когда я услышал первый крик сына, этот океан успокоился — и моё сердце наполнилось счастьем. Я бесконечно благодарен своей удивительной женщине за её безграничную любовь и невероятную силу, которую она в себе держит!» — подписал снимки Сквиччиарини.

58‑летний диджей и продюсер Дэвид Гетта стал отцом в четвёртый раз
58‑летний диджей и продюсер Дэвид Гетта стал отцом в четвёртый раз

Напомним, находящаяся под следствием блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) родила сына. Четвёртая беременность проходила тяжело. Ранее Чекалину госпитализировали из-за угрозы выкидыша. Отец ребёнка ранее говорил, что может понадобиться операция, — позже стало известно, что её провели. Параллельно идёт расследование о незаконном выводе средств. Лерчек вину не признаёт и говорит, что обвинения ей непонятны. По её словам, она не получала деньги за марафоны, а только делала контент, а всеми финансами занимался бывший муж Артём Чекалин.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar