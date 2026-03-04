Лерчек попала в онкологическую реанимацию после выписки из роддома

Скандально известную блогершу Лерчек вновь увезли в больницу – спустя всего несколько дней после рождения сына. По данным источника РИА «Новости» из её окружения, Валерию Чекалину госпитализировали в реанимацию онкологического отделения.

Чекалина, находящаяся под домашним арестом на время следствия, 24 февраля родила четвёртого ребёнка от тренера по танцам, аргентинца Луиса Сквиччиарини. В понедельник её вместе с новорождённым сыном выписали из роддома, однако уже на следующий день блогерше потребовалась экстренная медицинская помощь.

«Валерию во вторник госпитализировали в онкологическую реанимацию», – сообщил собеседник агентства.

По его словам, новорождённый ребёнок остался дома. Официальной информации о состоянии Чекалиной на данный момент не поступало.

Ранее Life.ru писал, что выписку Лерчек из перинатального центра пришлось отложить из-за осложнений после родов. У блогера произошло кровотечение, и врачи решили не рисковать, оставив её под наблюдением. Новорождённый сын, появившийся на свет недоношенным, тоже оставался в клинике дольше положенного – медики предпочли перестраховаться, прежде чем отпустить маму и малыша домой.