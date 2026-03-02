Выписку Лерчек из роддома отложили из-за осложнений
Лерчек и её родившийся сын. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @im__lu_
Находящаяся под следствием блогер Валерия Чекалина (Лерчек) задержится в стенах перинатального центра. Её выписку пришлось отложить из-за осложнений. Об этом сообщает Super.ru.
На территории клиники «Лапино» даже дежурили сотрудники полиции, готовые к появлению блогера. Однако медики приняли иное решение. По данным источника, состояние Чекалиной стабилизировалось, но требует дальнейшего контроля из-за перенесённого кровотечения.
Ребёнок, родившийся 26 февраля недоношенным, тоже пока не готов к выписке — он чувствует себя хорошо, но врачи предпочитают перестраховаться. Когда именно маму с малышом отпустят домой, пока неизвестно.
Напомним, блогер Валерия Чекалина (Лерчек) родила сына, однако её четвёртая беременность протекала тяжело: ранее женщину госпитализировали из-за угрозы выкидыша, а затем, по словам отца ребёнка, потребовалась операция. Параллельно продолжается расследование о незаконном выводе средств, однако Лерчек вину не признаёт, утверждая, что не получала деньги за марафоны, а занималась только созданием контента, тогда как финансами управлял её бывший муж Артём Чекалин.
