Выписку Лерчек из роддома отложили из-за осложнений

Находящаяся под следствием блогер Валерия Чекалина (Лерчек) задержится в стенах перинатального центра. Её выписку пришлось отложить из-за осложнений. Об этом сообщает Super.ru.

На территории клиники «Лапино» даже дежурили сотрудники полиции, готовые к появлению блогера. Однако медики приняли иное решение. По данным источника, состояние Чекалиной стабилизировалось, но требует дальнейшего контроля из-за перенесённого кровотечения.

Ребёнок, родившийся 26 февраля недоношенным, тоже пока не готов к выписке — он чувствует себя хорошо, но врачи предпочитают перестраховаться. Когда именно маму с малышом отпустят домой, пока неизвестно.