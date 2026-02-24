Блогерша Лерчек вышла из бренда Letique из-за долгов по налогам на 174 млн

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) покинула косметический бренд Letique, который сама и создавала. Причина — налоговые долги на сумму 174 миллиона рублей. По данным Mash, она вышла из состава учредителей компании «Би фит», которую основала с бывшим мужем Артёмом Чекалиным и бизнес-партнёром Романом Вишняком.

Доля Лерчек в бизнесе постепенно снижалась: изначально у неё было 75%, затем 37,5%, а в итоге она полностью передала активы экс-супругу. Предположительно, это могло быть связано с попыткой урегулировать финансовые претензии по иску Артёма.

Бренд Letique производил кремы, гели, скрабы, масла и аксессуары для ванны. Однако после скандальной акции «Колесо фортуны» в 2023 году репутация компании серьёзно пострадала. Лерчек обещала подписчикам розыгрыш дорогих автомобилей, но вместо машин люди получали только продукцию бренда. Блогершу обвинили в мошенничестве.

Последний год бизнес шёл плохо: выручка фирмы составила всего 3,3 миллиона рублей. А 29 января партнёр Чекалиных Вишняк был приговорён к 2,5 года колонии и штрафу в 500 тысяч рублей за незаконный вывод за рубеж 251 миллиона рублей.

Ранее блогерша Лерчек не признала свою вину в деле о незаконном выводе средств, заявив, что обвинения для неё неясны. Она утверждает, что сама не получала денег за марафоны — она только создавала контент, а все финансы вёл бывший муж Артём. В середине декабря её долг перед ФНС превышал 173 млн рублей. К концу месяца удалось выплатить около 3 млн, но общая сумма почти не изменилась и сейчас составляет примерно 171,5 млн рублей.