Блогерша-миллиардерша Лерчек заработала на заманухе с "Колесом фортуны" ещё 170 млн
Выручка компании блогерши Лерчек "Летик" в 2022 году составила 172 млн рублей
Артём и Валерия Чекалины. Обложка © Vk / ler_chek
Выручка компании "Летик Мейкап" (Letique), которая принадлежит проходящим по налоговым преступлениям супругам-блогерам Валерии и Артёму Чекалиным, за прошлый год составила более 170 миллионов рублей. Об этом сообщает kp.ru.
Миллиардерша активно продвигала косметику с помощью розыгрыша "Колесо фортуны". Как оказалось, акция была весьма успешной. На днях бренд косметики отчитался о доходах за 2022 год. Выручка составила 172 млн рублей, а чистая прибыль — 78 млн. И это гораздо лучше, чем в 2021 году, финансовые показатели увеличились в 1,3–1,5 раза.
При этом kp.ru утверждает, что эти средства никак не ограничены, их можно совершенно свободно переводить и снимать. Имущество компании также не арестовано.
Напомним, Валерии и Артёму Чекалиным было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — 300 млн рублей. Им избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Позже против Чекалиных возбудили дело о легализации денежных средств. Защита Лерчек пыталась оспорить меру пресечения, но суд остался непреклонен.