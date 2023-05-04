Блогерша-миллиардерша Лерчек заработала на заманухе с "Колесом фортуны" ещё 170 млн

Выручка компании "Летик Мейкап" (Letique), которая принадлежит проходящим по налоговым преступлениям супругам-блогерам Валерии и Артёму Чекалиным, за прошлый год составила более 170 миллионов рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Миллиардерша активно продвигала косметику с помощью розыгрыша "Колесо фортуны". Как оказалось, акция была весьма успешной. На днях бренд косметики отчитался о доходах за 2022 год. Выручка составила 172 млн рублей, а чистая прибыль — 78 млн. И это гораздо лучше, чем в 2021 году, финансовые показатели увеличились в 1,3–1,5 раза.