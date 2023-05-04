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4 мая, 15:45

Блогерша-миллиардерша Лерчек заработала на заманухе с "Колесом фортуны" ещё 170 млн

Выручка компании блогерши Лерчек "Летик" в 2022 году составила 172 млн рублей

<p>Артём и Валерия Чекалины. Обложка © Vk / <a href="https://sun1-90.userapi.com/impg/qWQw4QLVD85d-zQd9Cttq1n1F3Lt7H2tF3i3NA/USa_izapUDU.jpg?size=483x604&quality=95&sign=c1ab25184a7a174cdff6feffbb80c0e9&c_uniq_tag=k9OeXLWd_YuHQJi6XAamm2LZQGOCr6KD4ffEhJ3XckM&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ler_chek</a></p>

Артём и Валерия Чекалины. Обложка © Vk / ler_chek

Выручка компании "Летик Мейкап" (Letique), которая принадлежит проходящим по налоговым преступлениям супругам-блогерам Валерии и Артёму Чекалиным, за прошлый год составила более 170 миллионов рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Миллиардерша активно продвигала косметику с помощью розыгрыша "Колесо фортуны". Как оказалось, акция была весьма успешной. На днях бренд косметики отчитался о доходах за 2022 год. Выручка составила 172 млн рублей, а чистая прибыль — 78 млн. И это гораздо лучше, чем в 2021 году, финансовые показатели увеличились в 1,3–1,5 раза.

При этом kp.ru утверждает, что эти средства никак не ограничены, их можно совершенно свободно переводить и снимать. Имущество компании также не арестовано.

Как блогерша-миллиардерша Лерчек хотела заработать на табаке, а теперь её обвиняют в афере

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Напомним, Валерии и Артёму Чекалиным было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — 300 млн рублей. Им избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Позже против Чекалиных возбудили дело о легализации денежных средств. Защита Лерчек пыталась оспорить меру пресечения, но суд остался непреклонен.

Никита Никонов
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