Беременность стала пусковым механизмом, а стресс «добил»: Онколог объяснил причину рака у Лерчек

Четвёртая беременность могла стать пусковым механизмом, запустившим онкологическое заболевание у блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), а стресс стал дополнительным компонентом. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин.

Вполне возможно, что у Лерчек опухоль исходит из плаценты. Это называется пузырный занос или хориокарцинома. Я не знаю точно, но догадываюсь, что после родов и беременности обычно это бывает, тем более, если она быстро прогрессирует и даёт метастазы в лёгкие или другие органы. Беременность была пусковым механизмом, стресс мог иметь свой компонент. Евгений Черёмушкин Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН

И стресс в этом случае — это системный и очень мощный фактор. Его механизм — это дисбаланс. Черемушкин объяснил, что в организме есть специальная комплексная система — иммунитет — которая отслеживает излишние клеточные деления и является машиной по предотвращению появления опухоли. Стресс очень сильно может эту систему травмировать, и при отсутствии надзора клетки могут запустить механизмы формирования опухоли.

«Человек — как большой компьютер. Каждая клетка на каждом этапе знает, что ей делать, что строить, какую функцию выполнять. Любой сбой программы ведёт к серьёзным болезням, к которым относится и онкология. Стресс плюс беременность, роды, плацента и прочее привели к раку. Плюс ослабление организма из-за этих постоянных стрессовых факторов, переживаний и прочего», — отметил онколог.

При этом врач добавил, что такой вид опухоли, как у Лерчек, неплохо лечится.

Напомним, 26 февраля Лерчек родила четвёртого ребёнка — врачи сделали ей экстренное кесарево сечение. Сразу после родов блогерша оказалась в реанимации онкоцентра — у неё обнаружили рак лёгких и позвоночника с разрушением позвонков. Жених знаменитости Луис Сквиччиарини утверждает, что год назад адвокаты пытались пробить ей обследование, но безуспешно, и это, возможно, ухудшило прогноз.