8 марта, 13:48

«Риски сохраняются»: Беременность могла ускорить развитие рака у Лерчек

Онколог Черёмушкин: Беременность могла ускорить развитие рака у Лерчек, но ремиссия возможна

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__lu_

Беременность могла ускорить развитие онкологического заболевания у блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), однако не является его причиной. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин, комментируя диагноз ставшей мамой в четвёртый раз блогерши.

«Если это болезни, связанные с кроветворением, например, по типу лимфомы, то там вероятен хороший результат, даже несмотря на то, что болезнь запущенная. Возможно добиться полной ремиссии, то есть, отсутствия признаков клинической болезни, но риски всегда будут сохраняться», — пояснил он Аиф.

Со слов врача, у пациентки выявлены метастазы, а также разрушение позвонков, что может свидетельствовать о четвёртой стадии болезни. При этом окончательный прогноз зависит от типа опухоли и её локализации. Доктор считает, что беременность могла ускорить развитие болезни, но не стала её первопричиной. Точный прогноз даст лечащий врач после полного обследования.

Больная раком Лерчек отказалась от госпитализации
Больная раком Лерчек отказалась от госпитализации

Напомним, 26 февраля Лерчек родила четвёртого ребёнка — врачи сделали ей экстренное кесарево сечение. Сразу после родов Лерчек оказалась в реанимации онкоцентра. Как рассказал ее жених, у блогера обнаружили рак лёгких и позвоночника с разрушением позвонков — уже сделали операцию. Луис Сквиччиарини утверждает, что год назад адвокаты пытались пробить ей обследование, но безуспешно, и это, возможно, ухудшило прогноз.

Александра Мышляева
