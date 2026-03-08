«Риски сохраняются»: Беременность могла ускорить развитие рака у Лерчек
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__lu_
Беременность могла ускорить развитие онкологического заболевания у блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), однако не является его причиной. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин, комментируя диагноз ставшей мамой в четвёртый раз блогерши.
«Если это болезни, связанные с кроветворением, например, по типу лимфомы, то там вероятен хороший результат, даже несмотря на то, что болезнь запущенная. Возможно добиться полной ремиссии, то есть, отсутствия признаков клинической болезни, но риски всегда будут сохраняться», — пояснил он Аиф.
Со слов врача, у пациентки выявлены метастазы, а также разрушение позвонков, что может свидетельствовать о четвёртой стадии болезни. При этом окончательный прогноз зависит от типа опухоли и её локализации. Доктор считает, что беременность могла ускорить развитие болезни, но не стала её первопричиной. Точный прогноз даст лечащий врач после полного обследования.
Напомним, 26 февраля Лерчек родила четвёртого ребёнка — врачи сделали ей экстренное кесарево сечение. Сразу после родов Лерчек оказалась в реанимации онкоцентра. Как рассказал ее жених, у блогера обнаружили рак лёгких и позвоночника с разрушением позвонков — уже сделали операцию. Луис Сквиччиарини утверждает, что год назад адвокаты пытались пробить ей обследование, но безуспешно, и это, возможно, ухудшило прогноз.
