Больная раком Лерчек отказалась от госпитализации
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__lu_
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая стала фигурантом уголовного дела о выводе 250 миллионов рублей за рубеж, подписала отказ от госпитализации и под расписку отправилась домой, чтобы увидеть новорождённого сына. У женщины сразу после родов был обнаружен рак, поэтому ей предстоит длительное лечение.
«Валерия находится дома, на днях она уехала из больницы под расписку, чтобы побыть с новорождённым сыном, её участие в судебном заседании (16 марта) будет решаться по состоянию здоровья», — поделился с РИА «Новости» адвокат Лерчек Олег Бадма-Халгаев.
Напомним, 26 февраля Лерчек родила четвёртого ребёнка — врачи сделали ей экстренное кесарево сечение. Из роддома блогерша попала в реанимацию онкологической клиники. Сегодня жених блогерши Луис Сквиччиарини сегодня сообщил, что у Лерчек нашли злокачественные образования в лёгких и позвоночнике. По его словам, несколько позвонков уже начали разрушаться, врачи провели операцию. Он также заявил, что адвокаты пытались добиться обследования для блогера ещё год назад, но получали отказы, что, по его мнению, усугубило ситуацию.
