Больная раком Лерчек отказалась от госпитализации

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая стала фигурантом уголовного дела о выводе 250 миллионов рублей за рубеж, подписала отказ от госпитализации и под расписку отправилась домой, чтобы увидеть новорождённого сына. У женщины сразу после родов был обнаружен рак, поэтому ей предстоит длительное лечение.

«Валерия находится дома, на днях она уехала из больницы под расписку, чтобы побыть с новорождённым сыном, её участие в судебном заседании (16 марта) будет решаться по состоянию здоровья», — поделился с РИА «Новости» адвокат Лерчек Олег Бадма-Халгаев.