Юрист допустил смягчение или отсрочку приговора Лерчек из-за рака

Онкология блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), которая стала фигурантом уголовного дела о выводе 250 миллионов рублей за рубеж, может стать основанием для приостановления уголовного преследования, а также для смягчения наказания или отсрочки приговора до выздоровления. Об этом заявил юрист Денис Хмелевской.

«Факт выявления болезни может стать основанием для приостановления производства по делу, поскольку уголовное законодательство основано на принципах гуманизма (статья 7 УК РФ и пункт 2 части 1 статьи 238 УПК РФ)», — отметил собеседник 360.ru.

Однако с медицинской точки зрения прогнозы менее оптимистичны. Онколог Игорь Долгополов отметил, что операция на позвоночнике, разрушение позвонков и метастазы в лёгких могут указывать на четвёртую стадию рака.

«На ранних стадиях развития болезни есть только один опухолевый очаг. В любом случае, если метастазов несколько, они множественные в любых органах, то это четвёртая стадия», — подчеркнул врач.