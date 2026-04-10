10 апреля, 10:10

СК не стал возбуждать дело против Чекалиных после погашения долгов

Обложка © Life.ru

Следственный комитет России не будет возбуждать уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и её экс-супруга Артёма Чекалина. Причиной такого решения стало полное погашение ими налоговой задолженности, от которой они ранее уклонялись. Об этом сообщил адвокат Артёма Чекалина в Гагаринском суде Москвы. Суд приобщил это постановление к материалам дела.

«Вчера представитель СК сообщил нам, что он вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) в связи с тем, что Чекалины полностью погасили налоговую задолженность», — приводит ТАСС слова защитника.

Лерчек в слезах побрилась налысо после химиотерапии

Валерия Чекалина столкнулась с тяжёлым онкологическим заболеванием — раком желудка четвёртой стадии с метастазами. Из-за того, что Лерчек находилась под домашним арестом, диагноз не обнаружили вовремя. Она начала курс интенсивного лечения, который включает в себя химиотерапию, иммунную и лучевую терапию.

Наталья Демьянова
