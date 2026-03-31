Избранник Лерчек рассказал, кто на самом деле закрыл её многомиллионный долг

Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) опроверг слухи о том, что её многомиллионные долги перед налоговой оплатил бывший муж Артём. Ранее в сети активно обсуждалась версия, что необходимые средства появились после продажи экс-супругом элитного особняка.

По словам нынешнего избранника знаменитости, ситуация обстояла иначе. Он заявил, что Валерия самостоятельно закрыла задолженность, не прибегая к помощи со стороны.

Напомним, что уголовное дело в отношении Чекалиной и её экс-мужа было прекращено после полной уплаты налоговых обязательств. Сумма, которую им пришлось внести в бюджет, составила порядка 500 миллионов рублей.