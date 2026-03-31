Суд закрыл дело о банкротстве тяжелобольной Лерчек

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu_

Московский арбитражный суд принял решение о прекращении производства по делу о банкротстве блогерши Лерчек, которая сейчас проходит лечение от рака. Причиной стало полное погашение задолженности перед налоговыми органами, следует из материалов, с которыми ознакомился Life.ru.

«Прекратить производство», — приводится в карточке дела результат его рассмотрения.

На заседании, состоявшемся 17 марта, сторона Валерии Чекалиной представила суду доказательства перевода 176 миллионов рублей на её налоговый счёт. Представитель Чекалиной подчеркнул, что эта сумма значительно превышает заявленные требования, тем самым полностью погашая предполагаемую задолженность.

«С метастазами и не только»: Катя Гордон объяснила, почему Лерчек не показывает документы о болезни

О тяжёлом диагнозе Лерчек стало известно вскоре после рождения четвёртого ребёнка. 26 февраля 2026 года блогер родила сына, а затем её состояние резко ухудшилось. Партнёр Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини сообщил, что у неё выявили рак желудка четвёртой стадии, после чего она начала курс химиотерапии и лучевого лечения. На этом фоне суд приостановил уголовное дело и смягчил меру пресечения, заменив домашний арест на запрет определённых действий.

