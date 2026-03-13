Онкобольная Лерчек начала курс химиотерапии

Известная российская блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, приступила к курсу химиотерапии. Об этом сообщил её избранник Луис Сквиччиарини.

Лерчек приступает к курсу химиотерапии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__lu

«Уже подтверждённый диагноз. < > Валерия начинает химиотерапию. Мы — её семья и друзья — делаем всё возможное, чтобы помочь ей пройти через это трудное испытание», — написал её возлюбленный в социальной сети.

Лечение проходит в государственной онкологической больнице Москвы, поскольку у семьи нет средств на частную клинику. По данным SHOT, речь идёт о государственном онкологическом центре им. Блохина.

Диагноз стал известен практически сразу после рождения четвёртого ребёнка. 26 февраля 2026 года Лерчек экстренно родила сына путём кесарева сечения. Сразу после родов её состояние резко ухудшилось, и женщину перевели в реанимацию онкологического центра. В начале марта её партнёр Луис Сквиччиарини впервые публично сообщил о раке: в организме Валерии обнаружены злокачественные клетки и метастазы. Он отметил, что ещё год назад адвокаты пытались организовать полноценное обследование, но из-за домашнего ареста следователи и суд неоднократно отказывали в выезде из дома — это, по его словам, привело к потере драгоценного времени. 11 марта подруга блогерши Алина Акилова официально подтвердила точный диагноз: рак желудка четвёртой стадии с метастазами. По её словам, Валерия испытывает сильнейшие боли, а болезнь выявили уже на терминальной стадии.

Сейчас Лерчек находится под домашним арестом по уголовному делу о незаконных валютных операциях и выводе средств (около 250 млн рублей). Многие публичные личности призывают учесть состояние здоровья и рассмотреть возможность изменения меры пресечения.