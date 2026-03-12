Адвокат допустил, что Лерчек может избежать наказания из-за рака желудка

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина), обвиняемая в налоговых преступлениях и находящаяся под домашним арестом, может быть освобождена от наказания из-за онкологического заболевания четвёртой стадии. Об этом газете «Известия» сообщил её адвокат Максим Блинов.

По словам юриста, наличие тяжёлого заболевания может стать основанием для освобождения от отбывания наказания. Приговор суд вынесет в любом случае, но если медицинские показания не позволяют содержать женщину в изоляции, она может избежать тюрьмы.

Блинов также отметил, что отказ в медобследовании при наличии жалоб можно оспорить. При подтверждении диагноза суд вправе изменить меру пресечения.

Вместе с тем адвокат Роман Францев добавил, что защита может ходатайствовать о смягчении ограничений до завершения процесса. По его мнению, суд с высокой вероятностью пойдёт навстречу, учитывая состояние здоровья матери и характер преступления.

«Не исключаю, что ходатайство об изменении меры пресечения может поддержать и прокурор», — заявил Францев.