Адвокат допустил, что Лерчек может избежать наказания из-за рака желудка
Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина), обвиняемая в налоговых преступлениях и находящаяся под домашним арестом, может быть освобождена от наказания из-за онкологического заболевания четвёртой стадии. Об этом газете «Известия» сообщил её адвокат Максим Блинов.
По словам юриста, наличие тяжёлого заболевания может стать основанием для освобождения от отбывания наказания. Приговор суд вынесет в любом случае, но если медицинские показания не позволяют содержать женщину в изоляции, она может избежать тюрьмы.
Блинов также отметил, что отказ в медобследовании при наличии жалоб можно оспорить. При подтверждении диагноза суд вправе изменить меру пресечения.
Вместе с тем адвокат Роман Францев добавил, что защита может ходатайствовать о смягчении ограничений до завершения процесса. По его мнению, суд с высокой вероятностью пойдёт навстречу, учитывая состояние здоровья матери и характер преступления.
«Не исключаю, что ходатайство об изменении меры пресечения может поддержать и прокурор», — заявил Францев.
Напомним, 26 февраля Валерия Чекалина родила четвёртого ребёнка с помощью кесарева сечения. Сразу после операции её перевели в реанимацию онкологического центра. Позже стало известно, что у Лерчек диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Врач-онколог Евгений Черёмушкин пояснил Life.ru, что четвёртая беременность могла стать катализатором, запустившим онкологический процесс.
