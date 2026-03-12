Лерчек ложится на курс химиотерапии в госбольницу в Москве

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, готовится к курсу химиотерапии в столичной государственной больнице. Ранее планировавшаяся госпитализация на текущей неделе не состоялась, так как врачи не успели собрать консилиум.

Сейчас девушка находится дома, где медики проводят курс обезболивающих капельниц, пишет Mash. По словам её подруги Алины Акиловой, у инфлюенсера диагностирована четвертая стадия рака желудка с метастазами в легкие. Из-за препаратов пациентка проводит в состоянии сна большую часть времени.

Бытовые вопросы взяла на себя мать знаменитости Эльвира. Бойфренд Луис временно прекратил преподавательскую деятельность в танцевальной студии. Его последние курсы по танго, которые раньше приносили основной доход, не проводились с прошлого года.

Финансовая ситуация в семье остается критической, поэтому средства на лечение собирают друзья и близкие. Бывший супруг Артём Чекалин также участвует в помощи, однако не имеет возможности видеться с экс-женой из-за судебного запрета на контакты.

Ситуация осложняется продолжающимися разбирательствами. Следующее слушание по обвинениям в незаконном выводе валюты назначено на 16 марта. Юристы намерены ходатайствовать о переносе или полной приостановке процесса, учитывая тяжёлый диагноз подзащитной. На данный момент налоговая задолженность блогера составляет 174 миллиона рублей.