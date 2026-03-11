Экс-супруг Лерчек отреагировал на известие о её онкологии на последней стадии

Артём Чекалин, бывший супруг блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), искренне переживает из‑за её болезни и поддерживает в борьбе с онкологией. Об этом РИА «Новости» рассказал его адвокат Константин Третьяков.

«Артём искренне сопереживает Валерии, его семья оказывает ей всестороннюю помощь и поддержку», — сказал собеседник агентства.