11 марта, 18:18

Экс-супруг Лерчек отреагировал на известие о её онкологии на последней стадии

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Артём Чекалин, бывший супруг блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), искренне переживает из‑за её болезни и поддерживает в борьбе с онкологией. Об этом РИА «Новости» рассказал его адвокат Константин Третьяков.

«Артём искренне сопереживает Валерии, его семья оказывает ей всестороннюю помощь и поддержку», — сказал собеседник агентства.

Напомним, 26 февраля Валерия Чекалина экстренно родила четвёртого ребёнка путём кесарева сечения. Сразу после родов блогершу перевели в реанимацию онкоцентра. Жених знаменитости Луис Сквиччиарини заявил, что ещё год назад адвокаты пытались организовать ей обследование, но безуспешно. По его мнению, это могло ухудшить прогноз. Позже стало известно, что у Лерчек диагностирован рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Ранее врач-онколог Евгений Черёмушкин рассказал Life.ru, что четвёртая беременность могла стать пусковым механизмом, запустившим онкологическое заболевание.

