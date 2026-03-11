«Она серьёзно больна»: Катя Гордон бьёт тревогу из-за состояния онкобольной Лерчек

Катя Гордон навестила блогершу Лерчек, находящуюся под домашним арестом. Юрист поделилась актуальными подробностями о самочувствии онкобольной экс-участницы шоу «Звёзды в джунглях».

«Лера болеет. Серьёзно. Это правда. Диагноз я не называю для того, чтобы куча умников не начали считать чужие дни жизни… Я передала Лере только одно: мы все за неё, мы все её очень любим и поддерживаем», — заявила Гордон.

Специалист резко раскритиковала действия следствия. Она уверена: должностные лица намеренно препятствали получению необходимой медицинской помощи, отказывая в обследованиях. Эксперт считает давление на арестованную необоснованным, особенно после того, как участники событий выплатили значительную сумму для урегулирования претензий. Тем не менее уголовное преследование было возобновлено, что, по мнению защитника, пагубно сказывается на состоянии Лерчек.

Напомним, что у блогерши Валерии Чекалиной обнаружили рак 4-й стадии с метастазами. Подробности состояния молодой мамы, недавно родившей ребёнка, озвучила её близкая подруга Алина Акилова. Она отметила, что шанс на выздоровление остаётся.