Онколог — о диагнозе Лерчек: Почему рак не выявили во время беременности и каковы прогнозы
Рак желудка четвёртой стадии считается очень серьёзным — опухоль уже достаточно крупная и способна распространяться по всему организму. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин, комментируя сообщения о диагнозе блогера Лерчек (Валерии Чекалиной).
Болезненность и симптомы зависят от расположения и характера роста опухоли, говорит врач. Например, инфильтративный рост, когда опухоль прорастает стенки желудка, бывает особенно сложным для диагностики. На начальных стадиях симптомы, как правило, практически не чувствуются, поскольку желудок и кишечник эластичны и растягиваются без боли. Проявляются признаки, только когда возникают проблемы с продвижением пищи — боли, ощущение тяжести, изжога и отрыжка. По мере развития заболевания начинают проявляться потеря аппетита, слабость, бледность, снижение веса, иногда желтушность.
Болевые ощущения при прогрессии могут стать сильными и требовать обезболивающих. Боль действительно невыносимая порой.
При этом заболевание могло оставаться незамеченным на ранних стадиях, поскольку первые признаки зачастую неочевидны, особенно если рост опухоли медленный или она локализуется в труднодоступных участках. Именно поэтому рак трудно диагностировать на ранних этапах. Кроме того, во время беременности у женщин диагностика осложняется, поскольку исследовать организм в этот период нежелательно, а гормональные изменения и гормональный фон могут косвенно стимулировать рост опухоли.
Что касается лечения и прогноза, то на 4-й стадии борьба с заболеванием очень сложна и полностью его излечить практически невозможно. Тем не менее современные методы позволяют контролировать болезнь, облегчать симптомы и значительно улучшать качество жизни. На ранних стадиях есть шанс на более успешное лечение и даже излечение. Поэтому очень важно проходить профилактические обследования, делать эндоскопические исследования, вести здоровый образ жизни.
Напомним, 26 февраля Лерчек родила четвёртого ребёнка — врачи сделали ей экстренное кесарево сечение. Сразу после родов блогер оказалась в реанимации онкоцентра — у неё обнаружили рак лёгких и позвоночника с разрушением позвонков. Жених знаменитости Луис Сквиччиарини утверждает, что год назад адвокаты пытались пробить ей обследование, но безуспешно, и это, возможно, ухудшило прогноз. Позже стало известно, что у блогера диагностирован рак желудка четвёртой стадии с метастазами.
