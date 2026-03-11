Онколог — о диагнозе Лерчек: Почему рак не выявили во время беременности и каковы прогнозы

Рак желудка четвёртой стадии считается очень серьёзным — опухоль уже достаточно крупная и способна распространяться по всему организму. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин, комментируя сообщения о диагнозе блогера Лерчек (Валерии Чекалиной).

Болезненность и симптомы зависят от расположения и характера роста опухоли, говорит врач. Например, инфильтративный рост, когда опухоль прорастает стенки желудка, бывает особенно сложным для диагностики. На начальных стадиях симптомы, как правило, практически не чувствуются, поскольку желудок и кишечник эластичны и растягиваются без боли. Проявляются признаки, только когда возникают проблемы с продвижением пищи — боли, ощущение тяжести, изжога и отрыжка. По мере развития заболевания начинают проявляться потеря аппетита, слабость, бледность, снижение веса, иногда желтушность.

Болевые ощущения при прогрессии могут стать сильными и требовать обезболивающих. Боль действительно невыносимая порой. Евгений Черёмушкин Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН

При этом заболевание могло оставаться незамеченным на ранних стадиях, поскольку первые признаки зачастую неочевидны, особенно если рост опухоли медленный или она локализуется в труднодоступных участках. Именно поэтому рак трудно диагностировать на ранних этапах. Кроме того, во время беременности у женщин диагностика осложняется, поскольку исследовать организм в этот период нежелательно, а гормональные изменения и гормональный фон могут косвенно стимулировать рост опухоли.

Что касается лечения и прогноза, то на 4-й стадии борьба с заболеванием очень сложна и полностью его излечить практически невозможно. Тем не менее современные методы позволяют контролировать болезнь, облегчать симптомы и значительно улучшать качество жизни. На ранних стадиях есть шанс на более успешное лечение и даже излечение. Поэтому очень важно проходить профилактические обследования, делать эндоскопические исследования, вести здоровый образ жизни. Евгений Черёмушкин Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН