Регион
12 марта, 14:39

Милонов призвал проявить милосердие к онкобольной Лерчек и дать ей побыть с семьёй

Обложка © ТАСС / Сергей Петров/NEWS.ru, Сергей Савостьянов

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к правоохранительной системе с призывом проявить милосердие к блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой диагностировали тяжёлую форму онкологии. Как отметил парламентарий в беседе с РИА «Новости», излишняя строгость в такой ситуации неуместна.

Милонов подчеркнул, что государственная система наказания должна характеризоваться не только жёсткостью, но и гуманизмом. Если тяжёлый диагноз подтверждается, нет смысла в суровых мерах. Последний жизненный срок Лерчек должна провести в кругу семьи, подытожил депутат.

Адвокат допустил, что Лерчек может избежать наказания из-за рака желудка

Напомним, 26 февраля Валерия Чекалина, находящаяся под уголовным преследованием, родила четвёртого ребёнка путём кесарева сечения. Сразу после операции блогершу перевели в реанимацию, где врачи диагностировали у неё рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Возлюбленный Лерчек, аргентинец Луис Сквиччиарини, подтвердил, что метастазы обнаружены в позвоночнике, ногах и, предположительно, в лёгких. По его словам, уже завтра блогеру предстоит первый сеанс химиотерапии.

Юлия Сафиулина
