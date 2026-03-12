Милонов призвал проявить милосердие к онкобольной Лерчек и дать ей побыть с семьёй
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к правоохранительной системе с призывом проявить милосердие к блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой диагностировали тяжёлую форму онкологии. Как отметил парламентарий в беседе с РИА «Новости», излишняя строгость в такой ситуации неуместна.
Милонов подчеркнул, что государственная система наказания должна характеризоваться не только жёсткостью, но и гуманизмом. Если тяжёлый диагноз подтверждается, нет смысла в суровых мерах. Последний жизненный срок Лерчек должна провести в кругу семьи, подытожил депутат.
Напомним, 26 февраля Валерия Чекалина, находящаяся под уголовным преследованием, родила четвёртого ребёнка путём кесарева сечения. Сразу после операции блогершу перевели в реанимацию, где врачи диагностировали у неё рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Возлюбленный Лерчек, аргентинец Луис Сквиччиарини, подтвердил, что метастазы обнаружены в позвоночнике, ногах и, предположительно, в лёгких. По его словам, уже завтра блогеру предстоит первый сеанс химиотерапии.
