Милонов призвал проявить милосердие к онкобольной Лерчек и дать ей побыть с семьёй

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к правоохранительной системе с призывом проявить милосердие к блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой диагностировали тяжёлую форму онкологии. Как отметил парламентарий в беседе с РИА «Новости», излишняя строгость в такой ситуации неуместна.

Милонов подчеркнул, что государственная система наказания должна характеризоваться не только жёсткостью, но и гуманизмом. Если тяжёлый диагноз подтверждается, нет смысла в суровых мерах. Последний жизненный срок Лерчек должна провести в кругу семьи, подытожил депутат.