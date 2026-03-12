«Будем бороться вместе»: Возлюбленный Лерчек сообщил о подтверждённом диагнозе блогерши
Луис Сквиччиарини и Валерия Чекалина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu_
Возлюбленный блогерши Лерчек — аргентинец Луис Сквиччиарини — подтвердил диагноз: у девушки рак желудка четвёртой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, лёгких. Завтра начинаются сеансы химиотерапии. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Мы будем бороться вместе. Я подхвачу тебя на руки столько раз, сколько потребуется, и пройду с тобой каждый шаг этого трудного пути», — подчеркнул он.
Луис сообщил, что близкие Леры оказывают ей всестороннюю поддержку. Он выразил признательность всем, кто заботится о её самочувствии. Возлюбленный поделился личной трагедией: несколько лет назад он потерял младшего брата из-за этого же заболевания, и теперь оно вновь угрожает человеку, который ему очень дорог. Луис подчеркнул силу духа Леры и её значимость в его жизни, отметив, что она способствовала его личностному росту и подарила ему сына.
Ранее стало известно, что Лерчек готовится к курсу химиотерапии в столичной государственной больнице. Плановая госпитализация не состоялась, так как врачи не успели собрать консилиум. Сейчас Лерчек находится дома, где медики проводят обезболивающие капельницы.
Напомним, 26 февраля Валерия Чекалина родила четвёртого ребёнка. Малыш появился на свет в результате кесарева сечения. Сразу после операции блогершу, находящуюся под уголовным преследованием, перевели в реанимацию. Оказалось, что ей диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами. По мнению врача-онколога Евгения Черёмушкина, беременность могла стать катализатором болезни. Адвокат Лерчек допустил, что из-за болезни она может избежать наказания.
