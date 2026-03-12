«Будем бороться вместе»: Возлюбленный Лерчек сообщил о подтверждённом диагнозе блогерши

Возлюбленный блогерши Лерчек — аргентинец Луис Сквиччиарини — подтвердил диагноз: у девушки рак желудка четвёртой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, лёгких. Завтра начинаются сеансы химиотерапии. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Мы будем бороться вместе. Я подхвачу тебя на руки столько раз, сколько потребуется, и пройду с тобой каждый шаг этого трудного пути», — подчеркнул он.

Луис сообщил, что близкие Леры оказывают ей всестороннюю поддержку. Он выразил признательность всем, кто заботится о её самочувствии. Возлюбленный поделился личной трагедией: несколько лет назад он потерял младшего брата из-за этого же заболевания, и теперь оно вновь угрожает человеку, который ему очень дорог. Луис подчеркнул силу духа Леры и её значимость в его жизни, отметив, что она способствовала его личностному росту и подарила ему сына.

Ранее стало известно, что Лерчек готовится к курсу химиотерапии в столичной государственной больнице. Плановая госпитализация не состоялась, так как врачи не успели собрать консилиум. Сейчас Лерчек находится дома, где медики проводят обезболивающие капельницы.