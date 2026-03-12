Владимир Путин
12 марта, 11:06

Жена рэпера Natan поддержала тяжелобольную Лерчек, несмотря на прошлое

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastaciashevtsova, © ТАСС / Сергей Савостьянов

Супруга рэпера Natan пожелала выздоровления Валерии Чекалиной, которой диагностировали рак четвёртой стадии. Несмотря на то, что Анастасия Швецова чуть не развелась с мужем из-за его мимолётной интрижки с Лерчек, она посочувствовала блогерше.

«Я желаю Лерчек скорейшего выздоровления», — написала она в одной из социальных сетей.

Один из подписчиков спросил у Швецовой, не она ли «наколдовала» Чекалиной онкологию. В ответ Анастасия возмутилась, заявив, что не понимает, как можно додуматься до таких выводов.

Лерчек ложится на курс химиотерапии в госбольницу в Москве
Напомним, 26 февраля Валерия Чекалина родила четвёртого ребёнка. Малыш появился на свет в результате кесарева сечения. Сразу после операции блогершу, находящуюся под уголовным преследованием, перевели в реанимацию. Оказалось, что ей диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами. По мнению врача-онколога Евгения Черёмушкина, беременность могла стать катализатором болезни. Адвокат Лерчек допустил, что из-за болезни она может избежать наказания.

