Жена рэпера Natan поддержала тяжелобольную Лерчек, несмотря на прошлое
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastaciashevtsova, © ТАСС / Сергей Савостьянов
Супруга рэпера Natan пожелала выздоровления Валерии Чекалиной, которой диагностировали рак четвёртой стадии. Несмотря на то, что Анастасия Швецова чуть не развелась с мужем из-за его мимолётной интрижки с Лерчек, она посочувствовала блогерше.
«Я желаю Лерчек скорейшего выздоровления», — написала она в одной из социальных сетей.
Один из подписчиков спросил у Швецовой, не она ли «наколдовала» Чекалиной онкологию. В ответ Анастасия возмутилась, заявив, что не понимает, как можно додуматься до таких выводов.
Напомним, 26 февраля Валерия Чекалина родила четвёртого ребёнка. Малыш появился на свет в результате кесарева сечения. Сразу после операции блогершу, находящуюся под уголовным преследованием, перевели в реанимацию. Оказалось, что ей диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами. По мнению врача-онколога Евгения Черёмушкина, беременность могла стать катализатором болезни. Адвокат Лерчек допустил, что из-за болезни она может избежать наказания.
Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».