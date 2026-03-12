Жена рэпера Natan поддержала тяжелобольную Лерчек, несмотря на прошлое

Супруга рэпера Natan пожелала выздоровления Валерии Чекалиной, которой диагностировали рак четвёртой стадии. Несмотря на то, что Анастасия Швецова чуть не развелась с мужем из-за его мимолётной интрижки с Лерчек, она посочувствовала блогерше.

«Я желаю Лерчек скорейшего выздоровления», — написала она в одной из социальных сетей.

Один из подписчиков спросил у Швецовой, не она ли «наколдовала» Чекалиной онкологию. В ответ Анастасия возмутилась, заявив, что не понимает, как можно додуматься до таких выводов.