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6 июля, 14:49

«Моя жена позволила мне всё исправить»: Natan вернулся в семью после скандала

Natan заявил о примирении с супругой после интрижек на шоу «Звёзды в джунглях»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ natan_official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ natan_official

Рэпер Natan официально объявил в своём Telegram-канале о воссоединении с супругой Анастасией Швецовой. Несмотря на кризис в отношениях, супруги решили сохранить семью и пройти через непростой этап.

«Разбор полётов ещё не окончен, но решение принято в пользу семьи. Моя жена позволила мне исправить то, что с моей стороны было недопустимым не только по отношению к ней, а ко всей семье. Мы вместе! Я счастлив!» — написал Natan.

Артист подчеркнул, что сделал выводы из ситуации и намерен восстановить доверие. Подробности примирения пара пока не раскрывает.

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Как сообщал Life.ru, рэпер оказался в центре громкого скандала после участия в шоу «Звёзды в джунглях». Он завёл роман сразу с двумя участницами — блогершей Лерчек и певицей Бьянкой. В Сеть попали интимные видео, после чего музыкант извинился. Анастасия сообщила, что приняла решение расстаться с ним ещё до шоу. Однако Natan в социальных сетях заявил о своём намерении вернуть жену. Напомним, у пары двое детей.

Милена Скрипальщикова
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