«Моя жена позволила мне всё исправить»: Natan вернулся в семью после скандала

Рэпер Natan официально объявил в своём Telegram-канале о воссоединении с супругой Анастасией Швецовой. Несмотря на кризис в отношениях, супруги решили сохранить семью и пройти через непростой этап.

«Разбор полётов ещё не окончен, но решение принято в пользу семьи. Моя жена позволила мне исправить то, что с моей стороны было недопустимым не только по отношению к ней, а ко всей семье. Мы вместе! Я счастлив!» — написал Natan.