«Хм... серьёзно?» Натан устроил жёсткие публичные разборки с Бузовой за наезд на Дубцову

Российский певец Натан Миров, выступающий под псевдонимом Natan, обрушился с критикой на ведущую телешоу «Сокровища императора» Ольгу Бузову, которая, по его мнению, незаслуженно оскорбила певицу, участницу проекта Ирину Дубцову за нападки на Дану Борисову. Об этом Натан написал в телеграм-канале.

Дубцова и Борисова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dubtsova_official, danaborisova_official

Всё началось со скандала в одном из эпизодов реалити «Сокровища императора». Натан и Дубцова выступали в паре во время выполнения одного из заданий. Внезапно певица схлестнулась с Борисовой. Она заявила, что устала выслушивать её глупые истории про «красивую жизнь» и рехаб, а также обозвала «наркоманкой», чем довела Борисову до слёз. Бузова вступилась за свою коллегу и ответила, что Дубцова поступает жестоко, когда ворошит прошлое Даны и вешает ярлыки. Ольга подчеркнула, что «оскорбления — это любимое оружие побеждённых». Во время конфликта Натан лишь пытался отшучиваться, но позже в телеграм-канале высказался о ссоре, приняв сторону Дубцовой.

«Статус ведущего — быть ко всем либо нейтральным, либо поддерживать всех одинаково», — заявил Натан.

По его мнению, Бузова дала волю эмоциям вместо того, чтобы отстраниться от конфликта участников и примирить их. Натан добавил, что Борисова якобы давно напрашивалась на оскорбления «своей прямотой». Певец также разместил скриншот резких высказываний Бузовой в адрес Дубцовой и подписал под ними: «Хм... серьёзно?»