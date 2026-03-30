«С метастазами и не только»: Катя Гордон объяснила, почему Лерчек не показывает документы о болезни

Известная юристка и телеведущая Катя Гордон высказалась о состоянии здоровья блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), которая борется с онкологическим заболеванием. В рамках подкаста «Переговорка» на «Радио 1» журналист задал вопрос, почему Лерчек не обнародует медицинские документы, подтверждающие её диагноз.

Гордон отметила, что Чекалина проходит лечение в авторитетном онкоцентре имени Блохина, назвав его одним из лучших в стране и исключив возможность пиара. Юрист также заявила, что лично видела медицинские бумаги и уверена в отсутствии преувеличения стадии заболевания.

«Я знаю девушек, близких к ней, которые помогают ей. У неё четвёртая стадия с метастазами в лёгких и не только. Всё, что говорит её жених Луис, — правда», — сообщила Гордон.

Она также добавила, что блогерша страдает от сильных болей, и, находясь под домашним арестом, уже жаловалась на ухудшение самочувствия. Гордон подтвердила своё намерение продолжать оказывать поддержку Валерии в сложившейся сложной ситуации.

Ранее жених Лерчек Луис Сквиччиарини сообщил новые подробности о состоянии блогера, больной раком четвёртой степени. По его словам, химиотерапия привела к серьёзному побочному эффекту — Чекалина потеряла зрение на правый глаз.