«Правый глаз пока не видит»: Возлюбленный Лерчек рассказал о её самочувствии после первой «химии»

Возлюбленный 33-летней Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини рассказал, как блогер чувствует себя после начала лечения. По его словам, Валерия уже прошла первый курс химиотерапии и иммунной терапии.

Сейчас семья готовится ко второму этапу. Всего же, по его словам, запланировано девять курсов лечения.

«Лера прошла первую химию и иммунную терапию. Скоро мы начинаем вторую. Всего их будет 9», — рассказал он, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях.

Сквиччиарини добавил, что правый глаз у Лерчек пока полностью не видит. При этом после лучевой терапии у неё стал слабее болевой синдром в ноге.

Несмотря на тяжёлое состояние, блогер, как утверждается, старается держаться. По словам её избранника, она улыбается, не унывает и благодарит всех за поддержку.

Ранее стало известно, что Лерчек столкнулась с тяжёлым онкологическим заболеванием и начала курс интенсивного лечения. В него входят химиотерапия, иммунная и лучевая терапия, а близкие регулярно сообщают о её состоянии и благодарят подписчиков за слова поддержки.