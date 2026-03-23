Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 марта, 14:47

«Правый глаз пока не видит»: Возлюбленный Лерчек рассказал о её самочувствии после первой «химии»

Избранник Лерчек рассказал о её состоянии после первой химиотерапии

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__lu_

Возлюбленный 33-летней Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини рассказал, как блогер чувствует себя после начала лечения. По его словам, Валерия уже прошла первый курс химиотерапии и иммунной терапии.

Сейчас семья готовится ко второму этапу. Всего же, по его словам, запланировано девять курсов лечения.

«Лера прошла первую химию и иммунную терапию. Скоро мы начинаем вторую. Всего их будет 9», — рассказал он, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях.

Сквиччиарини добавил, что правый глаз у Лерчек пока полностью не видит. При этом после лучевой терапии у неё стал слабее болевой синдром в ноге.

Несмотря на тяжёлое состояние, блогер, как утверждается, старается держаться. По словам её избранника, она улыбается, не унывает и благодарит всех за поддержку.

Ранее стало известно, что Лерчек столкнулась с тяжёлым онкологическим заболеванием и начала курс интенсивного лечения. В него входят химиотерапия, иммунная и лучевая терапия, а близкие регулярно сообщают о её состоянии и благодарят подписчиков за слова поддержки.

Напомним, онкологию у Чекалиной диагностировали после рождения четвёртого ребёнка, диганоз звучит сурово: рак желудка 4-й стадии с метастазами. Суд приостановил её уголовное дело и заменил ей домашний арест на запрет определённых действий. Новый возлюбленный блогерши Луис Сквиччиарини, от которого она и родила четвёртого малыша, выкладывает в Сеть кадры лечения блогерши. Параллельно Лерчек подала заявление на полицейских, которые не отпускали её к врачам, что, по её словам, могло привесьт к потере времени на обнаружение страшного диагноза.

Марина Фещенко
