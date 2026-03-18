Лерчек сняли на видео после первой иммунной терапии
Обложка © instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__lu_
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) вышла на связь после первой иммунной терапии. Автор фитнес-марафонов, у которой выявили рак желудка 4 стадии, передвигается на инвалидной коляске, но не теряет бодрости духа и шутит. Кадры с блогером выложил в Сеть её возлюбленный Луис Сквиччиарини.
«Кстати, меня не тошнит, надеюсь, что дальше будет так же», — рассказала Валерия.
Видео © instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__lu_
Напомним, онкологию у Лерчек диагностировали после рождения четвёртого ребёнка. 26 февраля 2026 года блогерша родила сына, и сразу после родов её состояние резко ухудшилось. Её партнёр Луис Сквиччиарини сообщил об онкологическом диагнозе — известно, что у блогера рак желудка 4-й стадии. Валерия Чекалина начала курс лучевой и химиотерапии. В связи с этим суд приостановил её уголовное дело и заменил ей домашний арест на запрет определённых действий. При этом дело её бывшего супруга Артёма суд продолжит рассматривать. Также стало известно, что долг Лерчек перед ФНС был полностью погашен.
